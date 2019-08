Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Verkehrsunfall

Freren (ots)

Im Rahmen einer Fahndung nach einem flüchtigen Täter sollte am Sonntagmorgen um 00:30 Uhr in Venslage ein Rollerfahrer kontrolliert werden. Anstatt dem Haltesignal Folge zu leisten beschleunigte der 24 jährige Fahrer seine Geschwindigkeit und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei fuhr er in eine Sackgasse ein, die ihn zu einer Vollbremsung zwang. Der verfolgende Streifenwagen der Polizei konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Roller auf. Der Fahrer stürzte, blieb jedoch unverletzt. Es stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den 24 jährigen Frerener wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. /hue

