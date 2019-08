Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall und Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Nordhorn (ots)

Um ca. 00:15 Uhr ereignete sich auf der Lindenallee zunächst der erste von zwei Verkehrsunfällen, die in Verbindung zu einander stehen. Ein 20 jähriger Nordhorner befuhr die Lindenallee in Fahrtrichtung Blumenstraße und kollidierte dabei aufgrund seiner Fahruntauglichkeit durch Alkoholgenuss mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Daraufhin kontaktierte er offenbar seine Mutter, die den Pkw ihres Sohnes von der Unfallstelle wegfahren sollte. Die Mutter setzte dies in die Tat um und kollidierte mit einem Alkoholgehalt von 2,14 Promille nach kurzer Fahrt ebenfalls mit einem Baum. Mutter und Sohn entfernten sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Sie wurden beide im Nahbereich angetroffen und waren stark alkoholisiert. Es wurden Blutproben entnommen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. /hue

