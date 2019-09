Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Radfahrerin angefahren und geflüchtet +++

Oldenburg (ots)

Eine 54-jährige Radfahrerin wurde am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem flüchtigen Unfallverursacher aufgenommen.

Die Ammerländerin fuhr gegen 10.40 Uhr auf dem Fahrradweg der Bloherfelder Straße in Richtung Petersfehn. Als sie die Einmündung in den Bloher Kamp überquerte, wurde sie von einem weißen Transporter angefahren, dessen Fahrer vom Bloher Kamp auf die Bloherfelder Straße einbiegen wollte. Die 54-Jährige wurde von der Stoßstange des Transporters erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt sie Verletzungen am Bein sowie in der Schulter. Der Fahrer des Transporters stieg nach dem Unfall kurz aus, setzte dann seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Frau zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen. Es soll sich um einen etwa 1,80 Meter großen und kräftigen Mann mit grauen Haaren gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen dieses Unfalles, sich mit dem Unfalldienst in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115 (1144887).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell