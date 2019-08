Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots)

Am Mo., 19.08.2019, gegen 16:50 Uhr, befuhren ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw KIA und nachfolgend ein 51-jähriger Fahrzeugführer eines Motorrades BMW die Straße Im Buschkamp in Richtung Bahnhofstraße und mussten dort zunächst vor der Rotlicht zeigenden LZA warten. Danach bogen beide nach rechts auf die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof ab. Nach ca. 30 Meter musste der vorausfahrende 31-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Dies hatte der Kradfahrer vermutlich infolge von ungenügendem Sicherheitsabstand und Unachtsamkeit zu spät bemerkt und fuhr auf den Pkw KIA auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

