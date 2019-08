Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Diebstahl von zwei Kettcars; versuchter Einbruchsdiebstahl; Einbruchsdiebstahl in Gartenhäuser

57537 Wissen, Holschbacher Str. 87, Förderschule am Alserberg - und 57537 Wissen, Auf dem Statt, Gartenkolonie (ots)

In der Zeit von Fr., 16.08.2019, bis Mo., 19.08.2019, 07:30 Uhr, suchten unbekannte Täter die Förderschule am Alserberg auf und entwendeten dort zwei rote Kettcars. Aus dem nicht verschlossenen Gartenhäuschen der Schule entnahmen sie einen Fäustel-Hammer und kletterten mit diesem auf das Dach der Schwimm-/Turnhalle, wo sie mit dem Hammer das Plexiglas einer Lichtkuppel einschlugen. Insgesamt entstand an der Förderschule ein geschätzter Schaden von 2800,-EUR. Im Verlauf des Montagvormittags wurde der Einbruch in mehrere Gartenhäuschen der Gartenkolonie entlang der Sieg angezeigt. Hierbei war u.a. ein Akku-Schrauber entwendet worden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme meldete sich ein Zeuge, der beobachtet hatte, wie sich gegen 03:30 Uhr in der Nacht fünf Jugendliche aus Richtung Siegbrücke kommend mit Einkaufswagen und zwei roten Kettcars an den Baustellenschildern vergreifen wollten, was der Zeuge durch Zuruf jedoch verhindern konnte. Es ist anzunehmen, dass sich die Jugendlichen im Weiteren auch an den Gartenhäusern zu schaffen gemacht haben und vermutlich auch für die Taten an der Förderschule am Alserberg verantwortlich sind. Zeugen, die weitere Angaben zu den tatverdächtigen Jugendlichen geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

