Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Werkzeug entwendet

Gescher (ots)

Zu einem weiteren Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug ist es am Wochenende in Gescher gekommen: Unbekannte stachen das Schloss eines Fahrzeugs auf, das an der Lindenstraße gestanden hatte. Die Täter erbeuteten einen Schlagbohrer, eine Motorflex und einen Laubbläser. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 09.00 Uhr, und Montag, 05.30 Uhr. Wie berichtet, war es in Gescher am zurückliegenden Wochenende zu zwei weiteren Vorfällen dieser Art gekommen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell