POL-BOR: Bocholt - Transporter gestohlen

Bocholt (ots)

Einen weißen Transporter mit BOH-Kennzeichen vom Typ Fiat Ducato hat ein Unbekannter am Sonntag von einem Firmengelände in Bocholt-Liedern gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 20.25 Uhr an der Straße Am Ries. Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigen zu diesem Zeitpunkt einen Mann mit kurzen, dunklen Haaren, bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einer kurzen Jeanshose. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

