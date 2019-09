Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Erneut Radfahrer bei Unfällen in Oldenburg verletzt +++

Oldenburg (ots)

Drei Fahrradfahrer sind am Dienstag bei Verkehrsunfällen im Stadtgebiet leicht verletzt worden: Um 13.20 Uhr wollte der 25-jährige Fahrer eines Opel vom Alten Postweg nach links in die Straße Schellenberg abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang einer 35-jährigen Oldenburgerin, die mit ihrem Fahrrad den Alten Postweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Es kam zu einer Kollision, in deren Folge die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde. (1140918)

Um 15 Uhr kam es an der Nadorster Straße zu einem weiteren Unfall. Der 83-jährige Fahrer eines VW bog von der Nadorster Straße nach rechts in die Bogenstraße ab. In der Einmündung stieß sein Fahrzeug mit einer 36-jährigen Radfahrerin zusammen, die den Radweg der Nadorster Straße in derselben Fahrtrichtung befuhr. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. (1083178)

Ebenfalls leicht verletzt wurde eine 63-jährige Radfahrerin, die um 17.15 Uhr in der Straße Am Tegelbusch in Richtung Ammerländer Heerstraße unterwegs war. Sie wurde von dem Mercedes eines 51-Jährigen aus Bad Zwischenahn erfasst, der von dem Parkplatz eines Schnellrestaurants auf den Tegelbusch einbiegen wollte. Die 63-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. (1141308)

Der Unfalldienst der Polizei Oldenburg nimmt unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

https://www.instagram.com/polizei.oldenburg.sk

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell