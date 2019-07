Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tatverdächtiger nach versuchtem Raub schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Am späten Freitagabend (12.Juli) versuchte ein 50-Jähriger aus Hamm, einen Kiosk am St. Georgs-Platz zu überfallen. Aufgrund der Gegenwehr des Betreibers misslang das Vorhaben. Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann hatte den Verkaufsraum gegen 23.50 Uhr betreten und forderte den 41-jährigen Betreiber unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Anschließend kam es zu einem Handgemenge, in deren Verlauf der Täter schwer verletzt wurde. Er wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Ein weiterer maskierter Tatbeteiligter, der während des Geschehens vor dem begehbaren Kiosk Schmiere gestanden hatte, flüchtete mit einem Mofa vom Tatort. Während der Flucht stieß er gegen den Ford eines 22-Jährigen aus Hamm und setzte seine Fahrt auf der Ludwig-Telekey-Straße in Richtung Marker Allee fort. Der Fahrer soll einen schwarzen Lederkombi sowie einen silberfarbenen Helm getragen haben. Der Inhaber des Kiosks wurde ebenfalls leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung in einem Hammer Krankenhaus wieder entlassen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (es)

