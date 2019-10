Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Maulbronn

L 1132 - Schwerer Unfall auf der Landesstraße 1132 zwischen Ötisheim und Maulbronn

Maulbronn / L 1132 (ots)

Zwei schwerverletzte Personen, eine davon lebensgefährlich, ein Sachschaden von geschätzten 20.000 Euro und eine große Dieselspur sind die Bilanz eines riskanten Überholmanövers am frühen Donnerstagmorgen. Gegen 05.50 Uhr fuhr eine 20-jährige Hyundai-Fahrerin auf der Landesstraße 1132 von Ötisheim in Richtung Maulbronn. In einer langgezogenen Linkskurve überholte sie an unübersichtlicher Stelle den vor ihr fahrenden Mercedes Lkw eines 58-jährigen Fahrers. Zur gleichen Zeit kam ein VW Kleintransporter entgegen, mit dem die Hyundai-Fahrerin in der Folge frontal kollidierte. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde die 20-Jährige durch herbeigeeilte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 47-jährige VW-Fahrer musste schwer verletzt in eine Klinik gefahren werden. Da der VW durch die Kollision mit dem Hyundai gegen den Lkw geschleudert wurde, riss der Tank am Lkw auf und es trat eine größere Menge Diesel aus. Dies hatte zur Folge, dass die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden musste. Die Landesstraße 1132 war während der Unfallaufnahme und den Reinigungsarbeiten, zwischen dem Kreisverkehr am Ortsausgang Ötisheim und dem Kreisverkehr zwischen Maulbronn und Ölbronn, voll gesperrt. Zur Unterstützung an der Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Maulbronn mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften angerückt.

