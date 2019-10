Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Ostelsheim - Psychisch Kranke löst Polizeieinsatz aus - Polizeibeamte mit Messer bedroht

Calw (ots)

Einen Polizeieinsatz in Ostelsheim löste am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr eine 31-Jährige aus, die in ihrer Wohnung ausrastete und Hausmitbewohner mit einem Messer bedrohte. Alarmierte Polizeikräfte des Polizeireviers Calw trafen die in einem akuten psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau mit einem Messer bewaffnet in der Wohnung an. Da sich Hausmitbewohner noch im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Frau befanden, wurden diese aus dem Gefahrenbereich gebracht. Die eingesetzten Polizeibeamten forderten die 31-Jährige auf, das Messer fallen zu lassen. Da sie die Beamten jedoch mit dem Messer bedrohte, musste sie unter Verwendung von Einsatzmitteln überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Bei den Einsatzmaßnahmen wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die Frau wurde aufgrund ihres psychisch auffälligen Zustands in eine Klinik verbracht.

