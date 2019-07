POL-MR: Erhebliche Mengen an Holz gestohlen- Kriminalpolizei sucht Zeugen;Führerschein negativ - Drogentest positiv;Randale in Toilette und Sprayer unterwegs;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Erhebliche Mengen an Holz gestohlen- Kriminalpolizei sucht Zeugen

Stadtallendorf: Ein Holzdiebstahl der besonderen Art ist nun ein Fall für die Kriminalpolizei in Marburg. Das Nadelholz im Wert von etwa 6200 Euro verschwand zwischen Dienstag, 1. Januar und Dienstag, 16. Juli aus dem Stadtwald. Der Tatort befindet sich in der Gemarkung Niederklein in Nähe der Nixmühle. Die Unbekannten transportierten insgesamt 126 Festmeter ab. Insgesamt verschwanden um die 182 Stämme. Aufgrund der Gesamtumstände muss beim Abtransport ein Langholz-Lkw zum Einsatz gekommen sein. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Führerschein negativ - Drogentest positiv

Stadtallendorf: Zwei Verkehrskontrollen am Donnerstag, 18. Juli brachten zwei Frauen einen wohl nicht geplanten Besuch bei der Polizeistation im Ostkreis ein. Am frühen Morgen hielten die Ordnungshüter in der Kernstadt eine junge Frau an. Das Ergebnis: Drogentest positiv, keine Fahrerlaubnis vorhanden, angebrachte Kennzeichen gehören nicht an den Pkw. Neben der Blutentnahme leiteten die Beamten mehrere Strafverfahren ein. Fast deckungsgleich stellte sich der Sachverhalt am Nachmittag in einem Ortsteil von Stadtallendorf dar. Hier war die angehaltene Pkw-Fahrerin nur etwas älter und der Wagen war mit den richtigen Kennzeichen ausgestattet. Einen Führerschein konnte die Fahrerin allerdings auch nicht vorweisen, da sie schlichtweg keinen besitzt. Beide durften die Dienststelle nach den erforderlichen Maßnahmen wieder zu Fuß verlassen. Und wieder der Hinweis: Weitere Kontrollen werden folgen!

Randale in Toilette und Sprayer unterwegs

Kirchhain: In der Straße "Am Markt" registrierte die Polizei gleich zwei Sachbeschädigungen. In der öffentlichen Toilette rissen Unbekannte einen Heizkörper aus der Verankerung und hinterließen einen Schaden von etwa 200 Euro. Festgestellt wurde die Beschädigung am Mittwochmorgen, 17. Juli. Einen Tag später fiel ein mit roter Farbe aufgesprühter "TAG" auf. Der Unbekannte "verewigte" sich am Treppenaufgang eines Verwaltungsgebäudes. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 150 Euro. Hinweise zu beiden Fällen nimmt der Polizeiposten in Kirchhain, Tel. 06422- 3041, entgegen.

