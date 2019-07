POL-MR: Meriva vor Obi-Markt beschädigt;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg-Wehrda: In der Straße "Im Schwarzenborn" schob ein Unbekannter den Einkaufswagen dicht an einem geparkten schwarzen Opel Meriva vorbei. Bei dem Vorfall am Mittwoch, 17. Juli, zwischen 11.15 und 12.10 Uhr, hinterließ der mutmaßliche Kunde diverse Kratzspuren an der rechten Fahrzeugseite. Der Schaden beträgt 1200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

