POL-MR: Lkw mit Hänger muss ausweichen- Polizei sucht Unfallverursacher - Keine Beschreibung vorhanden;Aufbruch scheitert- Tatort in Cölbe oder Marburg;

Lkw mit Hänger muss ausweichen- Polizei sucht Unfallverursacher - Keine Beschreibung vorhanden

Stadtallendorf/L 3071: Nach einem Vorfall in der Nacht auf Dienstag, 16. Juli, ermittelt die Polizei wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der bis dato unbekannte Fahrer war um 3.40 Uhr auf der Landesstraße 3071 von Hatzbach in Richtung Wolferode unterwegs. Etwas weiter dahinter befand sich ein 31 Jahre alter Mann mit seinem Jeep. Aus der Gegenrichtung näherte sich ein Lkw samt Anhänger. Nach Angaben des 51 Jahre alten Brummifahrers kam der Unbekannte auf die Gegenspur und zwang ihn so einem Ausweichmanöver nach rechts. Dabei geriet auf den Grünstreifen und touchierte einen Leitpfosten. Durch das zusätzliche Gegenlenken verlor er ein Stück weit die Kontrolle über sein Gespann und touchierte mit seinem Anhänger den Jeep. Der mutmaßliche Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Leider liegt von ihm und dem benutzten Fahrzeug keine Beschreibung vor. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Der Gesamtschaden beträgt etwa 6500 Euro. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Flüchtigen machen können, setzen sich bitte mit der Polizeistation in Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, in Verbindung.

Aufbruch scheitert- Tatort in Cölbe oder Marburg

Cölbe/Marburg: Vergeblich versuchte ein Unbekannter am Mittwoch, 17. Juli zwischen 22.05 Uhr und 22.40 Uhr einen schwarzen VW Golf aufzuhebeln. Als Tatort kommt die Tiefgarage im Erlenringcenter in Marburg oder der Bornwiesenweg in Cölbe in Betracht. Der Sachschaden beträgt 600 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

