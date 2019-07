Polizeidirektion Hannover

POL-H: Wer kann Hinweise geben? Papiercontainer brennt in der List

Hannover (ots)

Beim Brand eines Papiercontainers in der Schubertstraße (List) ist am frühen Mittwochmorgen (24.07.2019) die Wand eines angrenzenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 0:35 Uhr hatten Anwohner den Rettungskräften gemeldet, dass im Hinterhof der Häuserzeile Flammen aus einem Container schlugen. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr fest, dass ein direkt unter dem Papiercontainer angebrachter Lüftungsschacht das Feuer zusätzlich anheizte. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, allerdings hatten sie eine angrenzende Wand beschädigt. Zudem war Löschwasser in den Keller eines benachbarten Geschäfts geflossen. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511 109 - 2717 zu melden. /isc, ahm

