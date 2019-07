Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 16. Juli 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht konnte schnell geklärt werden

Montag, 15.07.2019, gegen 12:55 Uhr

Dank aufmerksamer Zeugen konnte eine Verkehrsunfallflucht am Montagmittag schnell aufgeklärt werden. Die Zeugen hatten beobachtet, wie ein bis dahin unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsausparken in der Reichsstraße gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Skoda gestoßen war. Anschließend hatte sich der Autofahrer von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Anhand des von den Zeugen abgelesenen Kennzeichens konnte der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern hierzu an. Am Skoda war Sachschaden in Höhe von zirka 2500,-- Euro entstanden.

