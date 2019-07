Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 16.07.2019

Salzgitter (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 16:30 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, in ein Firmengebäude an der Schäferwiese in Salzgitter- Thiede ein. Nachdem ein Fenster gewaltsam aufgebrochen wurde, gelangten die Täter in das Gebäude. Hier entwendeten sie mehrere Schweißgeräte und Winkelschleifer. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50.000 Euro.

Fensterscheibe von Polizeidienstgebäude beschädigt

Am frühen Dienstagmorgen, um 04:05 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe des Polizeidienstgebäudes in Salzgitter- Bad, vermutlich durch Steinwürfe. Anschließend flüchteten die unbekannten Personen. Sie konnten trotz Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden. Es wurde ein Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro verursacht.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad, unter der Telefonnummer 05341/ 8250, in Verbindung zu setzen.

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Am Montag, um 18:25 Uhr, ereignete sich auf der B 248 bei Lobmachtersen ein Verkehrsunfall. Ein 20- jähriger PKW- Fahrer aus Cramme befuhr die K 21 aus Gebhardshagen kommend und wollte nach rechts auf die B 248 in Richtung Lobmachtersen abbiegen. Hierbei übersah er einen 13- jährigen Radfahrer aus Cramme, welcher den dortigen Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Radfahrer, woraufhin dieser stürzte und sich leicht verletzte. Der 13- Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell