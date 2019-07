Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 15. Juli 2019:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Bad: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 11.07.2019, zwischen 09:00 Uhr und 13:15 Uhr

Am vergangenen Donnerstag, zwischen 09:00 Uhr und 13:15 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto beim Durchfahren einer Kurve einen in der Petershagener Straße zum Parken abgestellten blauen VW Passat. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den an der Fahrertür des VW Passat entstandenen Schaden zu kümmern. Zur entstandenen Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05341 / 825-0.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell