POL-GÖ: (614/2018) Rentnerin in Göttingen um Ersparnisse betrogen

Göttingen (ots) - Göttingen, Stadtgebiet Dienstag, 13. November 2018

GÖTTINGEN (jan) - Ein bisher unbekannter Betrüger hatte am Dienstag (13.11.18) mit einem sogenannten Enkeltrick eine ältere Frau um mehrere tausend Euro betrogen.

Am Vormittag meldete sich telefonisch ein Mann bei der Rentnerin und gab vor, der Enkel zu sein. Angeblich befände er sich kurzfristig in einer Notlage und benötigte sofort Bargeld. Die Rentnerin bot sofort ihre Hilfe. Da er nicht persönlich kommen kann, soll die Rentnerin ihre Barschaften in ihrer Wohnung einem angeblichen Freund aushändigen Nachdem der Bote wie verabredet gegen Dienstagmittag (13.11.18) klingelte, übergab sie schließlich das Geld.

Der Betrüger rief später erneut an und konnte die Rentnerin schließlich dazu bewegen eine größere Summe Geld von der Bank abzuheben. Nachdem der gleiche Bote erneut bei ihr erschien, gab sie ihm auch ihre Ersparnisse.

Nachdem die ältere Frau am Mittwoch (14.11.18) ihre Familie informierte, stellte man nun fest, dass man auf einen Betrüger reingefallen war und meldete den Vorfall der Polizei.

Nach Angaben des Geschädigten wird der "Geldabholer" wie folgt beschrieben: Etwa 175 cm groß, etwa 50 Jahre alt, dunkle Haare und trug eine Mütze. Weiteres ist zurzeit nicht bekannt.

Wer einen Mann, auf den die Beschreibung passt, am Dienstag (13.11.18) in der Sternstraße gesehen hatte oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei Göttingen unter Telefonnummer 0551/491-2115 zu wenden.

Der Polizei sind im Stadtgebiet Göttingen aktuell weitere Versuche bekannt geworden. Alle Versuche scheiterten, weil die Angerufenen Verdacht schöpften und die Polizei informierten. Die Täter gaben sich in den Fällen als naher Verwandter (Enkel, Sohn oder Neffe) aus. So täuschten die Betrüger die Opfer, um an Bargeld oder Schmuck gelangen.

Tipps Ihrer Polizei gegen den Enkeltrick:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind, wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

