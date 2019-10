Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 31-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 31-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall am Mittwochabend leicht verletzt. Eine 37-jährige VW-Fahrerin fuhr gegen 17.10 Uhr auf der Theodor-Heuss-Allee und wollte von dort nach rechts auf den Adenauerring abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des von links kommenden Radfahrers, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Fuß- und Radweg parallel zum Adenauerring in Richtung Neureut fuhr. Nach der Kollision stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Er konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung noch am selben Abend wieder verlassen. Der geschätzte Sachschaden am Fahrrad beziffert sich auf etwa 100 Euro und am VW auf etwa 500 Euro.

