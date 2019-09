Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, verendete Katzen aufgefunden

Steinfurt (ots)

Am Mittwoch (11.09.), gegen 13.50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass eine Zeugin auf der Leerer Straße, außerhalb geschlossener Ortschaft in Fahrtrichtung Leer, im Bereich Veltrup, eine verendete Katze aufgefunden hatte. Vor Ort nahmen die Beamten die Katze in Augenschein. Das tote Tier wies keine äußerlich erkennbaren Verletzungen auf. Die Zeugin, die mit einem Hund unterwegs war, gab an, am Sonntag (08.09.) und am Montag (09.09.) ebenfalls jeweils eine tote Katze gefunden zu haben. Die Tiere hätten im selben Bereich weiter von der Fahrbahn entfernt gelegen. Auch sie seien äußerlich unverletzt gewesen. Erste Vermutungen gehen dahin, dass die Katzen verdorbene Nahrungsmittel aufgenommen haben könnten. Die Polizei bitte alle Hundehalter in diesem Bereich ihre Tiere an die Leine zu nehmen und auf den Wegen zu bleiben. Die Tiere sollten in diesem Bereich keine Nahrungsmittel aufnehmen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell