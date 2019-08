Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg, E-Bikefahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

58730 Fröndenberg (ots)

Am 30.08.2019, um 21.15 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Fröndenberger mit seinem Pkw die Wernher-von Braun-Straße in Fahrtrichtung Westicker Straße. An der Kreuzung bog der 30-jährige links in die Westicker Str. ab. Dabei übersah er einen 55-jährigen E-Bikefahrer, der die vorfahrtberechtigte Westicker Straße in östliche Richtung befuhr. Bei dem Zusammenprall wurde der 55-jährige schwer verletzt. Er wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verbleibt. Es entstand Sachschaden von mind. 2500 Euro.

