Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall in Wolfhagen: Vier Pkw und Schaufensterscheibe beschädigt; Fahrerin verletzt

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 13:08 Uhr, veröffentlichte Erstmeldung zu dem Unfall.)

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Wie die am Unfallort in der Schützeberger Straße in Wolfhagen eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, war dort gegen 12:45 Uhr eine Frau mit ihrem Pkw aus noch unbekannten Gründen nach dem Ausparken zunächst gegen drei geparkte Pkw gestoßen und anschließend in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts gefahren. Die Fahrerin hatte sich bei dem Unfall nach erster Einschätzung des ebenfalls an der Unfallstelle eingesetzten Rettungsdienstes offenbar nur leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für den beschädigten Pkw der Frau haben die Beamten einen Abschlepper bestellt.

Wir berichten nach.

