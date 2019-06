Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erstmeldung: Autofahrerin fährt in Wolfhagen in Schaufensterscheibe

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel): In Wolfhagen im Landkreis Kassel ist es gegen 12:45 Uhr nach ersten Meldungen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrerin mit ihrem Wagen in die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Schützeberger Straße gefahren ist. Rettungskräfte und Beamte der Polizeistation Wolfhagen sind alarmiert. Ob oder wie schwer die Fahrerin verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Andere Personen sollen nach ersten Erkenntnissen vermutlich nicht zu Schaden gekommen sein.

Wir berichten nach.

