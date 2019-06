Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrskontrollen durch Polizeirevier Nord in Bunsenstraße: Beamte stellen 45 Gurt- und 16 Handyverstöße fest

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Beamte des Polizeireviers Nord führten am Dienstag Verkehrskontrollen in der Bunsenstraße in der Kasseler Nordstadt durch und legten dabei das Hauptaugenmerk auf Fahrer, die nicht den Sicherheitsgurt angelegt hatten oder deren Aufmerksamkeit während der Fahrt durch die Nutzung eines Handys eingeschränkt war. In der Zeit zwischen 8:00 Uhr und 14:30 Uhr überprüften die Polizisten an der Kontrollstelle zwischen Rothfelsstraße und Helmholtzstraße rund 200 Fahrzeuge. Insgesamt 61 Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten, davon 45 Gurtverstöße und 16 Verstöße wegen Handybenutzung, sowie eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sind das Ergebnis der Kontrollen.

Die 16 Fahrer, bei denen die Beamten während der Fahrt "die Benutzung eines elektronischen Geräts, das der Kommunikation, Information oder Organisation, z.B. ein Handy, dient," feststellten, erwarten nun jeweils ein Bußgeld von 100 Euro sowie den Eintrag eines Punkts im Fahreignungsregister. Für das Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes ist ein Verwarngeld von 30 Euro vorgesehen, das einige Fahrer, die den Verstoß an Ort und Stelle zugaben, unmittelbar bei der Kontrolle entrichteten. Gegen Mittag hatten die Beamten einen in Kassel wohnenden 46-Jährigen aus Syrien am Steuer eines Audis aus dem Verkehr gezogen. Der Mann, der bereits seit drei Jahren in Deutschland lebt, konnte den Polizisten nur eine syrische Fahrerlaubnis aushändigen. Er hatte offenbar versäumt, seinen Führerschein spätestens nach sechs Monaten umschreiben zu lassen und war somit ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Auch gegen den Halter des Audis leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Zudem stoppten die Beamten einen Pritschenwagen, der überwiegend scharfe und spitze Metallteil auf der Ladefläche transportierte. Zwar hatte der uneinsichtige Lkw-Fahrer ein Sicherungsnetz griffbereit auf dem Beifahrersitz liegen, seine Ladung aber lose und ohne jede Sicherung transportiert. Gegen ihn legten die Polizisten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Ladungssicherung vor.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell