Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier Pkw auf B 251 bei Wolfhagen

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der Bundesstraße 251 bei Wolfhagen-Istha sind am heutigen Mittwochvormittag, gegen 10:45 Uhr, drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, war eine 26-jährige Autofahrerin aus Vöhl mit ihrem VW Golf in Richtung Kassel unterwegs und an der Einmündung zur B 450 Richtung Fritzlar nach links abgebogen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 23-Jährigen aus Söhrewald, in dessen BMW zudem noch ein 53-Jähriger aus demselben Ort saß. Der 23-Jährige hatte offenbar noch versucht, dem abbiegenden Auto nach rechts auszuweichen, einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Sein Wagen war nach dem Zusammenprall mit dem Golf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte dort noch ein Verkehrsschild überfahren. Beide Fahrer und der Beifahrer im BMW zogen sich bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Die beiden Autos waren bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt worden und mussten abgeschleppt werden. Bedingt durch den Unfall musste die B 251 bis etwa 12 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

