Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte entwenden Kupferkabel im Wert von 20.000 Euro bei Einbruch in Niestetal: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): Unbekannte haben in der vergangenen Woche bei einem Einbruch in ein Firmengelände in Niestetal mehrere Kabelrollen mit jeweils 1000 Meter Kupferkabel gestohlen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich nach derzeitiger Einschätzung der bestohlenen Firma auf über 20.000 Euro. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Polizeireviers Ost sind nun auf der Suche nach Zeugen. Insbesondere der Abtransport der Kabelrollen, der mit einem größeren Fahrzeug vonstattengegangen sein dürfte, könnte aufgefallen sein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Einbruch in das Firmengelände in der Bettenhäuser Straße, nahe der Ludwig-Raabe-Straße, zwischen Mittwoch, 19. Juni, 15:00 Uhr und Montag, 24. Juni, 9:20 Uhr. Die Täter hatten gewaltsam das Schloss des Tors aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Gelände verschafft. Dort entwendeten sie anschließend das Kupferkabel, das sie auf bislang nicht bekannte Weise abtransportieren und in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Ermittler des Polizeireviers Ost bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell