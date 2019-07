Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120719-645: Versuchte Geldautomatensprengung - Täter flüchten ohne Beute

Hückeswagen (ots)

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht (12. Juli) versucht, einen Geldautomaten in der Bahnhofstraße in Hückeswagen zu sprengen. Der von den Kriminellen angegangene Geldautomat befindet sich in einer SB-Filiale der Deutschen Bank in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße in Hückeswagen.

Die Täter verschafften sich Zugang in den unverschlossenen SB-Bereich. Dort öffneten sie gewaltsam eine Tür, die in den Raum hinter dem Geldautomaten führt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen leiteten sie Gas in den Automaten. Dabei kam es gegen 2:40 Uhr zu einer Verpuffung, die dazu führte, dass im Bereich der Elektronik des Automaten ein Schwelbrand entstand. Durch die daraus resultierende starke Rauchentwicklung wurde die Feuerwehr alarmiert. Anwohner hörten den lauten Knall und informierten die Polizei. Die Täter flüchteten daraufhin sofort ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Wohnungen oberhalb der SB-Filiale wurden zur Vorsicht vorübergehend geräumt. Der Schwelbrand wurde von der Feuerwehr gelöscht und die Gasflaschen aus dem Gebäude transportiert. Die Feuerwehr konnte daraufhin für die Anwohner schnell Entwarnung geben, so dass diese gegen 4:15 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

An dem Gebäude entstand kein Schaden, lediglich der SB-Raum selber sowie Räumlichkeiten der benachbarten Volksbank wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen (Fahrzeuge, Kennzeichen oder Personen) gemacht haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Gummersbach unter 02261 81990.

