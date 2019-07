Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 26.07.2019

++ Widerstand auf der Autobahn ++ Verkehrsunfall mit einem Treckergespann ++ Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfallflucht (siehe Bildmaterial) ++ Verkehrsunfallflucht ++

A 28/Remels - Widerstand auf der Autobahn

A 28/Remels - Zu einer Widerstandshandlung einer 56-jährigen aus Westerstede kam es am gestrigen Nachmittag auf der A 28 in Fahrtrichtung Leer kurz hinter der Anschlusstelle Apen/Remels. Aufgrund eines brennenden Pkw auf der A 28 war der Streckenabschnitt zwischen Apen/Remels und Filsum gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer, die auf die Gefahrenstelle zugefahren waren, bildeten vorschriftsmäßig eine Rettungsgasse. Diese Gelegenheit nutzte die 56-jährige mit ihrem Kraftrad und fuhr bis an die Gefahrenstelle heran. Ein Beamter sprach die Frau auf ihr verkehrswidriges Verhalten an. Die Westerstederin nahm diesen Vorwurf jedoch nicht zur Kenntnis, rollte mit ihrem Fahrzeug vor und beabsichtigte an den Beamten vorbeizufahren. Erst durch das Abziehen des Zündschlüssels konnte eine Weiterfahrt unterbunden werden. Die Frau zeigte sich daraufhin renitent und spuckte in die Richtung eines Beamten. Sie wurde daher zunächst in Gewahrsam genommen und durch unterstützende Kräfte zur Dienststelle verbracht. Dort stellte sich heraus, dass die 56-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Frau zeigte sich während der polizeilichen Maßnahmen psychisch auffällig, sodass der Landkreis informiert wurde. Die Westerstederin wurde daraufhin in eine Einrichtung verbracht. Gegen sie wird nun ermittelt.

Remels - Verkehrsunfall mit einem Treckergespann

Remels - Am gestrigen Nachmittag ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer landwirtschaftlichen Zugmaschine und einem Pkw auf der Ostertorstraße. Ein 46-jähriger aus Weener befuhr mit einem Trecker, an dem ein Anhänger gekoppelt war, die Ostertorstraße in Richtung Großsander. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Treckergespann, welches mit Getreide beladen war, ins Schleudern und kippte auf die Seite. Dabei durchschlug der Frontlader die Frontscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten VW Passat. Ein 33-jähriger aus Schwerinsdorf, der sich zu diesem Zeitpunkt in dem Passat befand, wurde durch den Unfall leicht verletzt. Auch der Weeneraner wurde leicht verletzt. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehren aus Remels und Selverde unterstützte die Polizei bei der Bergung der Fahrzeuge und der Absicherung der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Pkw vor dem Trecker nach links auf eine dortige Aral-Tankstelle gefahren sein. Der Pkw konnte allerdings nicht mehr am Unfallort angetroffen werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei den Fahrer des Pkw oder anderweitige Zeugen um Kontaktaufnahme mit der örtlichen Polizei.

Emden - Zeugenaufruf nach Verfolgungsfahrt

Emden - Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es am Tag zuvor nach einer beabsichtigten Verkehrskontrolle zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Audi, A4 und der Polizei im Stadtgebiet Emden. Bei der Flucht über die Cirksenastraße, Nesserlander Straße, Hansastraße, Fletumer Straße bis zur Sachsenstraße kam es zu mehreren Situationen, in denen andere Verkehrsteilnehmer dem Audi ausgewichen sind beziehungsweise abbremsen mussten und dadurch gefährdet wurden. Der Fahrzeugführer des Audi überfuhr bei der Flucht auch eine auf Rot geschaltete Lichtzeichenanlage an der Kreuzung der Fletumer Straße, Ecke Cirksenastraße. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die von diesen Situationen betroffen waren, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Trunkenheit im Verkehr

Emden - In der heutigen Nacht gegen 00:10 Uhr kontrollierte die Polizei ein Kleinkraftrad in der Martin-Faber-Straße. Das Fahrzeug war den Beamten aufgefallen, weil es in Schlangenlinien vor ihnen fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Atemalkohol bei dem 29-jährigen aus Emden fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,34 Promille. Weiterhin war der Emder nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.

Bunde - Verkehrsunfallflucht (siehe Bildmaterial)

Bunde - In der Zeit von gestern Mittag bis heute Morgen kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Kanalpolder, Ecke Heinitzpolder. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte eine im Kreuzungsbereich befindliche Straßenlaterne. An dem Laternenmast konnte gelber Lackabrieb festgestellt werden. Durch die Anstoßstolle könnte der Unfall von einem größeren, möglicherweise landwirtschaftlichen Fahrzeug verursacht worden sein. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am gestrigen Nachmittag in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 17:15 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Multi-Süd-Marktes im Osseweg ein schwarzer Opel Insignia durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden befindet sich rechtsseitig an der hinteren Stoßstange. Der Opel befand sich auf dem Parkplatz der Südseite in der Nähe zur Parkplatzzufahrt. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

