Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Radfahrer kollidiert mit Fußgänger: Fußgänger leicht verletzt

Viersen-Süchteln: (ots)

Offensichtlich zu schnell unterwegs war am Donnerstag um 20:35 Uhr ein 14-jähriger Radfahrer aus Viersen auf der Fußgängerzone auf der Hochstraße. Zwar darf man auf dem Kirchenvorplatz in der Fußgängerzone Rad fahren, das ist so ausgeschildert. Radfahrer frei in Fußgängerzonen bedeutet jedoch, dass Radler nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Dies war gestern offensichtlich nicht der Fall, sodass der junge Radler den Fußgänger, einen 51-jährigen Süchtelner zu spät sah und ihn anfuhr. Der Fußgänger stürzte und wurde dabei leicht verletzt./ah (987)

