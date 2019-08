Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Radfahrerin an Einmündung übersehen - leicht verletzt

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Donnerstag, gegen 09.15 Uhr, fuhr eine 60-jährige Radfahrerin auf dem Geh-/Radweg der Willicher Straße in Richtung Krefelder Straße. Als sie die Kreuzung an der Benrader Straße passierte, stieß sie mit einem Kleinbus zusammen, der von einem 76-jährigen Mann aus St. Tönis gesteuert wurde. Dieser hatte die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin möglicherweise übersehen. Die 60-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. /wg (984)

