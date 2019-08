Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Alarmanlage lässt Einbruch scheitern

Grefrath (ots)

Am heutigen Donnerstag, kurz nach Mitternacht, erhielt der Eigentümer eines Einfamilienhauses auf dem Niersweg in Grefrath eine Mitteilung auf seinem Smartphone, dass die Alarmanlage an seinem Haus ausgelöst hatte, er verständigte umgehend die Polizei. Unsere Einsatzkräfte stellten fest, dass Unbekannte ein rückwärtiges Fenster eingeschlagen hatten. Es ist zu vermuten, dass die Einbrecher auf Grund der ausgelösten Alarmanalage das Weite suchten, es wurde nichts gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet auch in diesem Fall um Hinweise auf mögliche Tatverdächtige über die Rufnummer 02162/377-0. Die ideale Lösung, sein Haus vor einem Einbruch zu schützen, liegt in einer Kombination aus mechanischer und elektronischer Sicherung. Doch welches "Smart Home"-Konzept passt zu welchem Haus? Die technischen Berater der Kriminalprävention beraten kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Die nächste Gruppenberatung findet am 11.09.2019 von 18.00 bis 20.00 Uhr statt. Die Adresse: Mühlenberg 7 in 41751 Viersen-Dülken. Infos und Anmeldung unter 02162/377-1700. /wg (981)

