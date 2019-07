Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Im Drogenrausch Messer gezückt - Festnahme

Heidelberg (ots)

Ein 39-jähriger Mann zückte am Mittwochabend auf der Straße Im Mörgelgewann ein Messer und fuchtelte damit vor mehreren Bewohnern eines Wohnhauses herum, die sich um kurz nach 18 Uhr nach draußen gesetzt hatten. Diese brachten sich schnell in Sicherheit und alarmierten die Polizei. Durch die Beamten wurde der Mann kurz darauf in der Wohnung seiner Lebensgefährtin im selben Anwesen ausfindig gemacht. Als er die Uniformierten bemerkte, versuchte er über ein geöffnetes Fenster zu flüchten, was allerdings verhindert und er festgenommen wurde. Neben dem Messer konnten mehrere Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln und ein fünf Gramm schwerer Haschischbollen bei der Durchsuchung des 39-Jährigen sichergestellt werden. Dem nicht genug waren auf einem Glastisch in der Wohnung zwei "Lines" mit Amphetamin vorbereitet, was die Beamten zu einer Durchsuchung der Wohnung veranlasste. Ergebnis: eine Spritze gefüllt mit Heroin und weitere 37,7 Gramm Haschisch. Da es sich dabei aber um die Wohnung der Lebensgefährtin handelte, wurde zudem die Anschrift des Mannes durchsucht. Dort konnten neben einer Kleinstmenge an Betäubungsmitteln zahlreiche gewaltsam geöffnete Fahrradschlösser und Aufbruchswerkzeug sichergestellt werden. Der berauschte 39-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Besitzes von Betäubungsmitteln strafrechtlich verantworten. Außerdem werden Ermittlungen gegen ihn wegen Verdachts des besonderen schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

