Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Spende bestohlen - Trickdiebin gesucht!

Walldorf / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Gutmütigkeit einer 84-Jährigen dreist ausgenutzt - die Ermittler des Polizeipostens Walldorf suchen nach Zeugen.

Die Seniorin wurde um 09:30 Uhr im Bereich der Friedrichstraße / Karlstraße von einer bislang unbekannten weiblichen Person von hinten auf die Schulter getippt. Als sie sich umdrehte, hielt die Unbekannte eine Spendenliste mit Bildern entgegen. Die 84-Jährige spendete fünf Euro und trug sich in die Liste ein. Die angebliche Sammlerin umarmte daraufhin die Seniorin, drückte sich an diese und küsste beide Wangen, bevor sie weiterging. Dabei zog sie geschickt das Scheingeld aus dem Geldbeutel, welchen die ältere Dame noch in der Hand hielt. Den Diebstahl bemerkte sie allerdings erst kurze Zeit später.

Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 22 Jahre alt, etwa 1,50 m groß, dunkelbraune Haut, südeuropäischer Phänotyp, schlank, lange schwarze glatte Haare zu einem Zopf nach hinten gebunden, trug ein blaues Kleid. Während des Vorfalls wurde nicht gesprochen.

Zeugen oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 06222 57090 an die Ermittler zu wenden.

