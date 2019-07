Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autotüre geöffnet - 78-jährige Radfahrerin knallt dagegen und stürzt

Mannheim (ots)

Ein 59-jähriger Mann parkte am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr seinen Mercedes am Straßenrand "Neckarplatt" im Mannheimer Stadtteil Feudenheim. Als die 78-jährige Radfahrerin auf der Höhe des abgestellten Autos war, öffnete der Mann unachtsam die Fahrertüre, so dass die Frau dagegen krachte und stürzte.

Bei dem Sturz auf die Fahrbahn zog sich die Dame schwere Verletzungen zu, die zunächst an der Unfallstelle und anschließend in einem Krankenhaus ärztlich versorgt werden mussten.

Ein Schaden entstand nicht; der Autofahrer sieht einer Anzeige entgegen.

