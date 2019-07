Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kollision zweier Radfahrer

Heidelberg (ots)

Am späten Mittwochabend kurz vor 23 Uhr kollidierten kurz nach der Kreuzung Zwingerstraße/Kettengasse zwei Radfahrer. Bisherigen Ermittlungen zufolge löste der 22-jährige Radfahrer aus Heidelberg den Zusammenstoß aus. Beide stürzten, wobei sich die beteiligte 31-jährige Frau leichte Verletzungen zuzog. An der Unfallstelle wurde sie von einer Rettungswagenbesatzung und Notarzt erstversorgt und danach in einem Krankenhaus weiterbehandelt.

Ob an den Fahrrädern ein Schaden entstand, ist bislang noch nicht abschließend geklärt.

