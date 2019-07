Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrerin erfasst Radfahrerin

Mannheim (ots)

An der Kreuzung Mosbacher Straße/Mudauer Ring kam es am Mittwoch kurz nach 17 Uhr zu einer Kollision zwischen einer Opel-Fahrerin und einer 53-jährigen Radfahrerin. Die 77-jährige Autofahrerin hatte an der Kreuzung die Vorfahrt der ordnungsgemäß fahrenden Radfahrerin nicht beachtet und erfasste diese.

Die Mannheimerin wurde an der Unfallstelle behandelt, benötigte aber keine weitere medizinische Versorgung. An Opel und Fahrrad entstand Gesamtschaden von über 1.000 Euro.

