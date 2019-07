Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei sucht Zeuge zu einer Sachbeschädigung - Hoher Schaden

Heidelberg (ots)

Bislang unbekannte Täter zerstörten die im Außenbereich einer Bäckerei in der Waldhofer Straße im Heidelberger Stadtteil Wieblingen befindliche Brunnenanlage, in dem sie den Brunnenturm umstießen und die Wasserspeier mit Blätter verstopften. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 5.000 Euro belaufen. Als Beschädigungszeitraum kommt Dienstagabend, 19 Uhr bis Mittwochfrüh, 6 Uhr in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder gar Hinweise auf die Vandalen geben können, werden gebeten, sich mit dem örtlichen Polizeiposten unter Tel.: 06221/830740 oder dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.

