POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Formel 1 2019 - Anreise der Besucher - Hinweise und Tipps der Polizei

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Anlässlich des Formel I-Rennens am 26. - 28. Juli 2019 ist in Hockenheim mit einem Besucheraufkommen von rund 60.000 Personen zu rechnen, was vor allem die Verkehrsplaner der Polizei vor große Aufgaben stellt. An den beiden Hauptveranstaltungstagen Samstag und Sonntag erfolgt die Hauptanfahrt erfahrungsgemäß ab jeweils 9.00 Uhr bis ca. 12.00 Uhr. Die jeweiligen Straßen auf den Anfahrtsrichtungen werden dabei hoch belastet sein, so dass eine spezielle Festlegung von Routen zu bestimmten Parkräumen erfolgt.

Um den Verkehr zu beschleunigen und zügig in die jeweiligen Parkplätze zu leiten, wird zu den Hauptanfahrtszeiten am Sonntag auf der L 723 zwischen der Anschlussstelle A 5/Walldorf-Wiesloch und Hockenheim ( P 20) sowie weiter auf der L 599/Reilinger Straße bis zum Hubäckerring eine Einbahnregelung eingerichtet, so dass die Besucher zweispurig in Richtung Hockenheim fahren können. Bei der Abfahrt nach Rennende wird die Einbahnregelung "umgedreht" und der Verkehr zweispurig zurück auf das übergeordnete Straßennetz geleitet.

Grundsätzlich gilt: Den Anweisungen der Polizei folgen, diese hat den Überblick und wird den Verkehr in die entsprechenden Parkräume leiten bzw. bei Befüllung in andere freie Parkplätze umleiten, auch wenn das Navi eine andere Route empfiehlt.

Anfahrt aus Richtung Norden:

Verkehr aus Richtung Mannheim, Frankfurt über die BAB A 6: Verlauf der Route: AS Schwetzingen/Hockenheim, B 39, Nordanbindung Hockenheim, Schwetzinger Straße, Nordostumgehung, Parkplatz P 2

Anfahrt aus Richtung Osten:

Anfahrt aus Richtung Heidelberg - Schwetzingen über B 39. Verlauf der Route: B 39 bzw. B 291 bzw. L 599 von Schwetzingen/Oftersheim über B 39, Nordanbindung Hockenheim, Schwetzinger Straße, Nordostumgehung, Parkplatz P 2

Verkehr aus Richtung Süden/Norden

Verkehr aus Richtung Karlsruhe und Frankfurt über die BAB A 5. Verlauf der Route: BAB-Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch - L 723 - Reilinger Straße - Parkplatz P 6 und Parkplatz P 20

Verkehr aus Richtung Stuttgart/Heilbronn, BAB A 6

Verlauf der Route: BAB A 6 - Raststätte Hockenheimring-Ost - Wirtschaftsweg - Pumpwerkbrücke - Am Pumpwerk zum P 6.

Verkehr aus Richtung Speyer, Kaiserslautern (BAB A 61)

Verlauf der Route: BAB A 61 - Behelfsausfahrt - Parkplatz P 2.

Verkehr aus Richtung Karlsruhe, Waghäusel (B 36)

Verlauf der Route: B 39 - Nordanbindung - Schwetzinger Straße - P 2.

Verkehr aus Richtung Speyer (L 722)

Verlauf der Route: L 722 - Talhauskreuzung - Mannheimer Straße - P 8 und P 9. Die B 39/Rheinbrücke Speyer ist nach wie vor voll gesperrt.

VIP- und Sonderparkplätze

Die Zufahrt zu den als VIP-Parkplätze und Sonderparkplätze ausgewiesenen Flächen wird nur für Personen mit entsprechendem Sonderparkausweis zugelassen. Für eine schnelle Abfertigung an den Zufahrtsstraßen wird gebeten, die Ausweise gut sichtbar an der Windschutzscheibe auszulegen.

Busparkplätze

Für Sonderbusse werden der Parkplatz P 1 sowie ein Sektor im P 2 separat ausgewiesen. Eine spezielle Buswegweisung ist aus allen Anfahrtsrichtungen installiert.

Shuttle-Verkehr

Von den Parkplätzen P 8 und P 9 sowie vom P 20 sowie vom Bahnhof sind am Samstag und Sonntag jeweils Shuttle-Buslinien eingerichtet, die die Besucher an die Rennstrecke bringen.

Bahnanreise

Die Deutsche Bahn wird am Sonntag die Regionalbahnen zwischen Karlsruhe und Mannheim mit zusätzlichen Fahrzeugen verstärken. Dazu gibt es am Nachmittag zusätzliche Züge in Richtung Mannheim. Vom Bahnhof geht es mit dem Bus-Shuttle-Verkehr zum Veranstaltungsgelände

