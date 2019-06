Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Mit europäischem Haftbefehl gesucht: 25Jähriger muss sieben Jahre in Rumänien absitzen

Trier (ots)

Die Zusammenarbeit zwischen uniformierten und zivil eingesetzten Bundespolizisten führte am Freitagnachmittag im Stadtgebiet Trier zur Festnahme eines international gesuchten Straftäters. Der junge Mann wurde von den rumänischen Behörden wegen Raubes und schwerer Körperverletzung gesucht. Den Beamten waren auf Streife ein abgestellter Opel Corsa mit Ausfuhrkennzeichen aufgefallen. Bei der Fahndungsabfrage kam heraus, dass der Fahrzeughalter zur Festnahme ausgeschrieben war. Da sich niemand im Fahrzeug aufhielt, zog sich die uniformierte Streife zurück und überließ der zivilen Fahndungsgruppe das Feld. Nach kurzer Observation tauchte eine Person am Fahrzeug auf. Die Befragung durch die Fahndungsgruppe ergab, dass es sich um den Onkel des Kfz-Besitzers handelte. Dieser rief seinen Neffen zu dessen Fahrzeug. Der Gesuchte erschien auch sogleich vor Ort, sodass ihm nach Überprüfung der Identität die Festnahme ausgesprochen werden konnte. Der Gesuchte verblieb bis zur richterlichen Vorführung am Samstagmorgen im Gewahrsam der Bundespolizeiinspektion Trier und wurde im Anschluss in die JVA Trier eingeliefert. Von dort wird nun die Auslieferung betrieben.

