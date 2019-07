Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Gaststätte in der Mannheimer Innenstadt ausgebrannt - Pressemeldung Nr. 2

Mannheim-Innenstadt (ots)

Wie bereits mitgeteilt, kam es am Mittwochmorgen zu einem Brand in einem Weinlokal in der Mannheimer Innenstadt. Das Lokal in der Kurfürstenpassage im Quadrat P 7 wurde durch die Flammen total zerstört.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt. Derzeit erfolgt durch die Brandspezialisten der Kriminaltechnik bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sowie des Kriminaltechnischen Instituts beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg eine intensive Spurensuche und Spurensicherung am Brandort. Auch ein Brandmittelsuchhund des Polizeipräsidiums Reutlingen kommt hierbei zum Einsatz.

Hinweise zur Brandursache ergaben sich bislang keine. Die Ermittlungen dauern an.

