POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 79-jährige Falschfahrerin verursacht Unfall auf der A 5 - weitere Geschädigte gesucht - Pressemitteilung Nr. 3

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei dem Unfall am Mittwoch gegen 8.30 Uhr auf der A 5, wo eine 79-jährige Fahrerin eines VW-Polo am Autobahnkreuz Weinheim falsch auf die A 5 in Richtung Karlsruhe abgebogen war, sucht die Autobahnpolizei weitere Geschädigte. Nach den bisherigen Unfallermittlungen wurden weitere Autofahrer gefährdet in dem sie abbremsen und ausweichen mussten. Diese Personen werden gebeten sich unter Telefon 0621/470930 beim Autobahnpolizeirevier Mannheim zu melden.

