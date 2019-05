Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Handtasche aus Fahrradkorb geraubt (12-1905)

Speyer (ots)

19.05.2019, 14.20 Uhr Eine 87-jährige Frau und ihr Ehemann befuhren mit ihren Fahrrädern vom Rhein kommend die Straße Klipfelsau in Richtung Innenstadt. In dem Fahrradkorb der Rentnerin befand sich ihre Handtasche, darüber lagen zwei Jacken. Kurz nach der Einfahrt in die Straße Klipfelsau kam eine männliche Person von rechts aus dem dortigen Gebüsch und zog die Frau mit Gewalt mit zwei Händen von ihrem Fahrrad. Diese konnte sich gerade noch abfangen, ihr Fahrrad kippte. Die männliche Person entnahm aus dem Fahrradkorb die beiden Jacken und die Tasche und lief in Richtung Domgarten weg. Die Jacke des Ehemanns verlor er auf der Flucht. Bei dem Täter handelt es sich um eine männliche Person, ca. 170cm groß, schwarze Haare und einen dunklen Teint. Bei der Tasche handelt es sich um eine dunkelbraune Kunstledertasche mit zwei Henkel. Darin befanden sich ihr brauner Geldbeutel mit BPA, 160 Euro Bargeld und ihr Handy der Marke Samsung. Ihr Ehemann bekam den Vorfall nicht mit, da er sich weit vor seiner Ehefrau befand und kurz vor dem Dom auf sie wartete. Die Rentnerin wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

