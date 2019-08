Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Aufmerksame Bankangestellte vereitelt Enkeltrick-Betrug

Nettetal-Breyell: (ots)

Der Aufmerksamkeit einer Bankangestellten ist es zu verdanken, dass eine 88-jährige Breyellerin nicht Opfer eines Betrugs wurde und ihre Ersparnisse sicher auf der Bank verwahrt bleiben. Doch auch der Kriminalpolizei gelang es nur mit Beharrlichkeit und Einschalten des Sohnes, die Seniorin davon zu überzeugen, dass sie beinahe auf den Enkeltrick herein gefallen wäre. Am Mittwochnachmittag meldete sich die Bankangestellte aus Breyell bei der Polizei und teilte mit, dass eine Kundin eine fünfstellige Summe abheben wollte für einen angeblichen Erbfall. Die Angestellte zahlte das Bargeld nicht aus und bat bei der Polizei um Hilfe. Ein Kriminalbeamter meldete sich bei der Seniorin und versuchte die Hintergründe für die hohe Bargeldabhebung zu erkunden. Dies gelang nicht, da die Seniorin nicht auskunftsfreudig war. Allerdings wurde dem erfahrenen Polizisten sehr schnell klar, dass die Breyellerin in die Fänge von Trickbetrügern geraten war. Gemeinsam mit der Bankangestellten gelang es dann, den Sohn der verschwiegenen Seniorin zu erreichen. Er schaffte es letztendlich, seiner Mutter die Geschichte zu entlocken und so wurde klar, dass nicht der richtige Enkel die Oma um die Auszahlung gebeten hatte, sondern Betrüger am Werk waren. Ende gut- alles gut! Ein Lob und ein besonderes Dankeschön dafür richtet die Polizei an die Bankangestellte, die als letzter Rettungsanker die erfolgreiche Vollendung der Straftat vereitelt hat./ah (983)

