Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Polizei bittet fünf Autofahrer zur Blutprobe

Kreis Viersen (ots)

Wer sich betrunken oder berauscht hinters Steuer setzt, handelt verantwortungslos und gefährdet andere. Am gestrigen Mittwoch und in der Nacht zu Donnerstag mussten unsere Streifenteams gleich fünf Autofahrer an diese besondere Verantwortung erinnern und zur Blutprobe bitten. Gegen 16.10 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen 38-jährigen Grefrather auf der Stadionstraße in Grefrath, gegen 17.45 Uhr einen 30-jährigen Niederkrüchtener auf der Straße 'An der Kleinbahn' in Kaldenkirchen. Beide fuhren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Um 18.10 Uhr fiel ein 21-jähriger Willicher auf der Kreuzstraße in Willich auf, da er sich ebenfalls berauscht hinter das Steuer gesetzt hatte. Ebenfalls ein bei einer allgemeinen Kontrolle angehaltener 23-jähriger Oedter stand unter Drogeneinfluss und sieht sich nun mit einer Anzeige und deren Folgen konfrontiert. Gegen 00.10 Uhr hielten Einsatzkräfte nach einem Zeugenhinweis auf der Butzenstraße in Vorst einen 28 Jahre alten Autofahrer aus den Niederlanden an. Ein Alkoholtest erbrachte das Ergebnis von etwa 1,6 Promille. Auch er musste zur Blutprobe, den Führerschein stellten die Beamten sicher. /wg (982)

