Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Schulgebäude

Brakel (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag, 16. August, gewaltsam in ein Bildungswerk am Tegelweg in Brakel eingedrungen. Sie durchsuchten mehrere Büroräume und Schränke, verursachten dabei Sachschäden und machten sich vergeblich an einem Tresor zu schaffen. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Tat lässt sich eingrenzen auf einen Zeitraum zwischen 0 Uhr und 2 Uhr. Um Hinweise bittet die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0. /nig

