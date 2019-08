Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kurve geschnitten und im Feld gelandet

Borgentreich (ots)

Zu einem Unfall mit erheblichem Sachschaden kam es am Donnerstag, 15. August, um 7.15 Uhr auf dem Natinger Weg zwischen Borgentreich-Natingen und Borgholz. In einer Kurve am Ortsausgang Natingen in Fahrtrichtung Borgholz geriet der 18-jährige Fahrer eines BMW aus noch unklaren Gründen zunächst in die Mitte der Fahrbahn, musste dann aber dem Gegenverkehr ausweichen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der Fahrer seinen BMW nach rechts, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr durch den Graben und durchbrach einen Zaun. Auf der Weide kam das Fahrzeug mit erheblichen Beschädigungen zum Stehen, der Sachschaden wird auf 8.200 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. /nig

