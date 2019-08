Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

Warburg (ots)

Zwei Zigarettenautomaten sind in Warburg-Rimbeck aufgebrochen worden. Beide Automaten befinden sich im Bereich der Bühlstraße. Die Aufbrüche wurden vormittags am Mittwoch, 14. August, bemerkt, der mögliche Tatzeitraum lässt sich nicht genauer eingrenzen. In beiden Fällen hatten unbekannte Täter gewaltsam versucht, unter anderem an die Geldscheinkassette der Automaten zu gelangen. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Die Polizei in Warburg bittet um Hinweise unter 05641/78800. /nig

