POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 04.08.2019

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 04.08.2019

Diebstahl vom Außengelände eines Baumarktes

Salzgitter-Lebenstedt, Marienbruchstraße, 02.08.2019, 19:30 Uhr bis 03.08.2019, 08:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum umzäunten Außengelände eines Baumarktes in der Marienbruchstraße. Von dort entwendeten sie mehrere entleerte Gasflaschen. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Salzgitter-Lebenstedt: 05341/1897-0

Trunkenheit im Straßenverkehr

Salzgitter-Lebenstedt, Schubertstraße, 04.08.2019, 02:50 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Sonntages kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Schubertstraße den Pkw eines 38-jährigen Fahrzeugführers aus Salzgitter. Bei der Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer starker Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,81 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

