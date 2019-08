Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 4. August 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch, Festnahme auf frischer Tat

Am Samstagabend, 03.08.19, gegen 22.28 Uhr, wird der Einsatzleitstelle über Notruf durch zwei Zeuginnen mitgeteilt, dass eine männliche Person in der Langen Herzogstraße versuchen würde, die Tür eines Handyshops aufzubrechen. Die daraufhin verständigten Funkstreifenwagen konnten kurz danach gegen 22.30 Uhr einen 37jährigen Mann in unmittelbarer Nähe vorläufig festnehmen, den die Zeuginnen wiedererkannten. Bei einer Durchsuchung des Mannes wurden Teile des verwendeten Einbruchwerkzeuges aufgefunden. Da der alkoholisierte Mann - 2,3 Promille AAK - keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und zum 20.08.19 beabsichtigte, aus Deutschland auszureisen, wurde er wegen Fluchtgefahr vorläufig festgenommen und wird am 04.08.19 dem Haftrichter vorgeführt.

Trunkenheit im Verkehr, 1 x PKW, 2 x Fahrrad

Am 04.08.19, gegen 00.20 Uhr wurde der 43jährige Führer eines PKW Peugeot in der Straße Am Quählenberge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Eine AAK ergab 1,42 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Am 04.08.19, gegen 01.11 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer in Wolfenbüttel Am Herzogtore von einer Funkstreife kontrolliert. Der 26jährige Mann wurde einem Alcotest unterzogen, der eine AAK von 1,70 Promille ergab. Bei dem Mann wurde daraufhin eine Blutentenahme durchgeführt und eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn gefertigt.

Ebenfalls alkoholisiert als Fahrradfahrer unterwegs war ein 24jähriger Mann, der am 04.08.19, gegen 03.50 Uhr, in Wolfenbüttel, Bahnhofstraße, kontrolliert wurde. Hier ergab ein Alcotest eine AAK von 1,83 Promille. Auch diesem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend, 03.08.19, gegen 23.30 Uhr, fuhr eine 41jährige Frau mit ihrem PKW Mazda in Wolfenbüttel, Am Herzogtore, in eine Parklücke. Hierbei stieß sie gegen den vor ihr geparkten PKW, welcher dadurch wiederum auf den vor diesem Parkenden geschoben wurde und Sachschaden verursachte. Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine AAK ergab 2,03 Promille. Der Frau wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

- Skiebe - PHK

